Рынок отечественной анимации достигнет 10 млрд рублей к 2021 году

Рынок отечественной анимации может вырасти до 10 млрд рублей в 2021 году, что на 2,6 млрд больше, чем в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

Слащева отметила, что анимация наращивает потенциал развития, в том числе и инвестиционный. Это яркий пример, когда отрасль культуры трансформируется все время — от советской анимации с «золотой коллекцией» до сегодняшнего проявления технологий анимационных в других сферах.

Юлиана Слащева: Отечественный рынок растет на 20% каждый год, даже при том, что целый ряд рынков стагнирует. В 2011 году рынок анимации представлял из себя 2,3 млрд рублей, в 2018 году — 7,4 млрд рублей, и планы на 2021 год, что он может вырасти до 10 млрд рублей… Он растет очень быстро, и сейчас он растет за счет отечественного контента.

Ранее «Союзмультфильм» заявил о своем желании выйти на рынок образовательных мультфильмов для школ и детских садов. Студия планирует, что эта ниша позволит ей зарабатывать до 5% своей выручки уже в ближайшие 3−5 лет. «Союзмультфильм» будет опираться не только на собственные средства, но и на господдержку.