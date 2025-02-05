Рынок онлайн-рекламы малого и среднего бизнеса вырос на 23%

В 2024 году российский рынок интернет-рекламы малого и среднего бизнеса увеличился на 23% в денежном выражении по сравнению с 2023 годом. Основным драйвером роста стало увеличение чека у текущих клиентов. Количество новых рекламодателей выросло на 3%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Точка Реклама», которое есть в распоряжении Sostav.

Главными игроками на рынке интернет-рекламы остаются «Яндекс Директ», «ВКонтакте», «Авито», Telegram и агрегаторы, в числе которых eLama, Click и другие. Они вместе занимают почти 65% рынка. При этом на «Яндекс Директ» приходится 35% рекламных бюджетов.

Рынок онлайн-рекламы в России ограничен по доступному инвентарю. После ухода Google «Яндекс Директу» удалось забрать и удерживать освободившуюся долю.

Малый и средний бизнес активно переходит в Telegram, выбирая рекламу с более доступными чеками. Число новых рекламодателей в мессенджере в 2024 году выросло на 87% в годовом выражении, медианный чек снизился на 12%, до 15 тыс. руб. Рынок рекламы в Telegram в денежном выражении увеличился на 77% за год, а доля платформы на общем рынке показала рост на 1 процентный пункт. Аналитики связывают это со снижением порога входа на платформу: в 2024 году минимальный бюджет для запуска рекламы в Telegram уменьшился с €1,5 тыс. до €500, а в отдельных предложениях — до €250. Это сделало рекламу доступнее для малого и среднего бизнеса.

В топ отраслей по расходам на рекламу вошли реклама/СМИ/продвижение (включая рекламные агентства), IT, онлайн-торговля, образование, строительство и ремонт. Аналитики объясняют лидерство сегмента реклама/СМИ/продвижение увеличением доверия к рекламным агрегаторам. Например, оборот таких платформ, как eLama и Click, в 2024 году вырос на 50%, а медианный чек — на 36%.

В список сфер бизнеса, лидирующих по количеству клиентов, размещающих рекламу онлайн, попали интернет-торговля, строительство и ремонт, IT, реклама/СМИ/продвижение и промышленное производство. Эксперты объясняют лидерство онлайн-торговли, строительства и ремонта большим числом компаний, работающих в этих сферах. Однако средний рекламный бюджет у таких бизнесов относительно невысокий.