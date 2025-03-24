Рынок не съел: крыса в супе обрушила акции ресторана в Японии

Японский ресторанный холдинг Zensho Holdings столкнулся с резким падением акций на 7,1% после того, как стало известно об инциденте в одном из его заведений. Посетитель популярной сети Sukiya обнаружил крысу в мисо-супе, сообщает Bloomberg.

Компания заявила, что инцидент произошел еще в январе, но информация об этом появилась только сейчас. Сотрудники ресторана не заметили посторонний объект в блюде, прежде чем подать его клиенту. После огласки Zensho Holdings принесла извинения и объявила о повышении стандартов санитарии во всех своих заведениях.

Аналитики отмечают, что дальнейшая реакция рынка будет зависеть от того, насколько сильно этот случай повлияет на доверие потребителей.

В декабре прошлого года во Франции бренд минеральной воды Perrier оказался под угрозой закрытия. В бутылках с жидкостью обнаружилит фекальные бактерии.