RUSSPASS: премьера второго сезона тревел-шоу при поддержке продакшена Agenda Media Group

17 августа состоялась премьера второго сезона тревел-шоу «RUSSPASS Путешествия» — новые выпуски помогут туристам составить маршрут из Москвы на выходные, который можно преодолеть на автомобиле, поезде или автобусе. Об этом Sostav сообщила команда проекта.

В рамках нового сезона «RUSSPASS Путешествия» российская актриса театра и кино Женя Розанова с командой посетит и расскажет про лучшие маршруты по городам Центральной России (Калуга, Иваново, Плёс, Ярославль, Суздаль, Тула, Тверь). Ещё один выпуск будет посвящён Санкт-Петербургу.

В каждом городе Евгения встречается с гидами и экскурсоводами, которые рассказывают про красивые места для путешествий, делятся малоизвестными фактами и помогают сделать поездку ещё ярче. Кроме того, в шоу интегрированы рекомендации по выбору отелей, кафе и ресторанов.

Так, в премьерном выпуске ведущая шоу отправилась на автомобиле из Москвы в Ярославль через Сергиев Посад и Переславль-Залесский. Евгения побывала в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, музее-усадьбе «Ботик Петра I», совершила гастро-экскурсию по сыроварне на территории заповедника «Плещеево Озеро» и оказалась в музее-даче художника Константина Коровина в деревне Охотино.

Из эпизода также можно будет узнать про звонницу бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря, которая в настоящее время располагается на территории Ярославского музея-заповедника. Там находится музей с шоу-макетом городов Золотого кольца в миниатюре. Насыщенная программа, не так ли? При желании осилить её может каждый — необходимы лишь пара выходных и желание путешествовать, считают авторы проекта.

На протяжении двух сезонов сопровождением «RUSSPASS Путешествия» занимается Agenda Media Group — команда участвует в выборе городов и локаций, составлении маршрутов, написании сценариев роликов, съёмке, постпродакшене и продвижении шоу.

Как отметили Sostav в агентстве, в первый сезон вошли восемь выпусков про российские города — они набрали более 3 млн просмотров. В новом сезоне зрителей ожидает ещё больше удивительных мест, красивых кадров, ценных инсайтов и незабываемых впечатлений — все выпуски можно посмотреть в официальной группе RUSSPASS в соцсети «ВКонтакте».