«Русский код в современном прочтении»: как оформили церемонию премии «БОЛЬШАЯ РЫБА»

Что общего у матрешки, хоровода, каравая и диджитал? На церемонии награждения премии «БОЛЬШАЯ РЫБА» эти образы неожиданно стали метафорами рекламной индустрии и легли в основу единого визуального решения. Рассказываем, как знакомые культурные коды задали атмосферу всего ивента.

Церемония награждения бизнес-премии «БОЛЬШАЯ РЫБА»— особое событие для рынка рекламы и маркетинга. Она завершает год и одновременно открывает следующий, собирая профессиональное сообщество вокруг идей и достижений индустрии.

Именно эта объединяющая роль и стала отправной точкой для визуальной концепции церемонии. Темой графического оформления ивента стал «Русский код в современном прочтении» от официального партнера Miracles.Studio.

В 2025 году славянская эстетика стала трендом в моде, искусстве, кино и дизайне. Оформление церемонии стало современным прочтением знакомых традиционных образов, переосмысленных через язык индустрии.

Вера Фефелова, руководитель анимационной студии Miracles Animation Video Studio : Культурный код формировался веками и, несмотря на смену эпох, всегда сохранял главное — способность объединять людей. Сегодня этот язык переживает новое рождение: славянская эстетика стала заметным мировым трендом в моде, искусстве, кино и дизайне. Поэтому наша команда решила переосмыслить традиционные образы через современный визуальный язык.

Церемония проходила в «Метелице» by Loft Hall — месте, которое подчеркнуло идею соединения традиций и современности. Для создания визуальной атмосферы пространства был выбран красный цвет — фирменный оттенок Sostav и символ энергии, силы и триумфа. Он стал основой экранной графики и главным визуальным акцентом сцены. Его глубокое бордовое звучание усилило ощущение статуса и торжественности события, а орнамент, вдохновленный переплетением узоров традиционных платков, добавил композиции глубину и ритм. Золотой цвет дополнил палитру, как классический символ наград и побед.

Лаковая glossy-фактура объемных элементов соединила эстетику традиционных русских ремесел и современного цифрового дизайна. Эта графическая линия получила продолжение в системе русских народных символов для номинаций, которые удивительно точно описывают механику современной индустрии. Так, солнце стало метафорой диджитал, матрешка отражает многослойность брендинга, икра символизирует синергию усилий в рекламной кампании, хоровод иллюстрирует объединяющую силу социальной рекламы, кокошник передает визуальную идентичность, а каравай как символ гостеприимства олицетворяет прямой диалог бренда с аудиторией. Каждый из этих символов появлялся в анимациях, сопровождал объявление номинаций и создавал единый визуальный ритм вечера.

Экранная графика не ограничилась сценой и стала основой всего визуального оформления церемонии. Декоративные элементы концепции прошли сквозной линией через разные элементы ивента — от пресс-волла и приглашений до навигации и деталей оформления пространства.

Кульминацией вечера стала презентация логотипа Sostav в русском стиле — каждая его буква была создана отдельным агентством, превратив проект в символ объединения индустрии. В финале логотип зажегся на фасаде соседнего здания «Красного Октября», эффектно расширив границы церемонии даже за пределы зала.

Маргарита Щербакова, исполнительный директор в Sostav: Когда мы разрабатывали концепцию вместе с Miracles.Studio, хотелось, чтобы она работала не только как дизайн, но и как эмоциональный опыт для гостей. Судя по реакции аудитории, концепция «Русский код» действительно откликнулась. Многие отмечали атмосферу, внимание к деталям и то, как визуальная идея целостно проявлялась во всем пространстве. Для нас лучшая оценка — это эмоции гостей. После церемонии о событии написали ведущие индустриальные издания, а в социальных сетях появилось множество обсуждений и отзывов.

Концепция «Русский код в современном прочтении» показала, что иногда современные идеи рождаются из культурных символов, знакомых каждому.

Именно поэтому такие образы продолжают работать и сегодня: русский код невозможно взломать — его можно только переосмысливать и продолжать.