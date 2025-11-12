Sostav.ru

12.11.2025 в 15:00

Russ внедряет 10-секундные ролики во все форматы наружной рекламы

Запустить их можно будет в личном кабинете Russ Online

1
Юрий Усольцев

Группа Russ, входящая в объединенную компанию Wildberries & Russ, расширяет возможности в системе программатик-закупок. До конца года в личном кабинете Russ Online станет доступен запуск 10-секундных роликов на цифровом уличном рекламном инвентаре — билбордах, ситибордах и суперсайтах. Об этом на Национальном рекламном форуме рассказал директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

Сейчас запуск 10-секундных роликов доступен на цифровых ситиформатах и экранах в пунктах выдачи заказов Wildberries.

Расширение хронометража позволит рекламодателям создавать более глубокие и эмоциональные коммуникации с аудиторией. Текущие возможности программатик-платформы — гибкие настройки, доступные таргетинги и прозрачная система закупок — сохранятся. Стоимость кампании будет рассчитываться как по показателю OTS, так и по числу выходов.

Юрий Усольцев, директор по продажам Russ:

Запуск 10-секундного формата — это ответ на растущий запрос рынка к качеству контента. Раньше при программатик-размещении рекламодатели были ограничены пятью секундами на цифровых носителях, теперь же они смогут использовать более длинные и креативные сюжеты, аналогично циклической закупке (в «барабане») на всей сети рекламы вне дома. Мы планируем запустить проект в 2025 году, чтобы к началу 2026 года рекламодатели могли полноценно использовать новый инструмент в своих медиастратегиях.

Ранее Russ запустила инструмент для продвижения брендов в наружной рекламе — сторителлинг. Продукт предполагает размещение серии креативов, объединенных одним смыслом, на последовательно расположенных цифровых конструкциях.

