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31.10.2022 в 13:00

Russ Outdoor присоединяет к своей сети активы North Star Media

Оператор планирует усилить позиции в Санкт-Петербурге и других регионах

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Оператор наружной рекламы Russ Outdoor присоединяет к своей сети активы группы компаний North Star Media. Как сообщили Sostav в Russ Outdoor, «это поможет усилить позиции в Санкт-Петербурге и ряде других регионов, а также выйти на рынок наружной рекламы Московской области».

В компании отметили, что в активы North Star Media в Санкт-Петербурге входят рекламные конструкции формата 3×6, в том числе диджитал-экраны. Доля рынка Russ Outdoor в этом городе составляет 46%, указали в Russ Outdoor.

Сеть рекламных носителей North Star Media в Московской области включает конструкции различного формата, в их числе диджитал-экраны. Присоединение активов North Star Media позволит расширить аудиторию Russ Outdoor на 7,7 млн человек, проживающих в Московской области.

Кроме того, оператор присоединяет к своей сети активы North Star Media в Челябинске, Барнауле и Екатеринбурге.

Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor:

Russ Outdoor активно развивается с точки зрения новых направлений, нового инвентаря и новых регионов присутствия. Мы приносим в регионы свои высокие стандарты работы и современные технологии, благодаря которым рынок становится прозрачнее и привлекает новых рекламодателей.

26 октября коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк на бизнес-завтраке «Наружная реклама 2.0» представил прогноз развития OOH-индустрии на 2022 год. Как отметил топ-менеджер, сейчас российский рынок OOH состоит на 87% из российских рекламодателей. При этом доля зарубежных брендов составляет 13%. По прогнозам компании, к концу 2022 года их объём присутствия в секторе не превысит 2−3%.

Russ Outdoor North Star Media
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