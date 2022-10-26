Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.10.2022 в 16:15

Борис Пешняк, Russ Outdoor: к концу 2022 года останутся 2-3% зарубежных рекламодателей

Компания представила прогноз на развитие сектора наружной рекламы в новой реальности

2

26 октября Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor , на бизнес-завтраке «Наружная реклама 2.0» представил прогноз развития OOH-индустрии на 2022 год.

Как отметил топ-менеджер, сейчас российский рынок OOH состоит на 87% из российских рекламодателей. При этом доля зарубежных брендов составляет 13%. По прогнозам компании, к концу 2022 года их объём присутствия в секторе не превысит 2−3%.

Russ Outdoor: «Как развивается рынок наружной рекламы»

Кроме того, в Russ Outdoor рассказали об изменениях в затратах рекламодателей. Например, лидером роста в медиабюджете среди основных категорий рекламодателей стала электронная коммерция: за девять месяцев она прибавила 103% к аналогичному периоду прошлого года. Затем СМИ и онлайн-ТВ (+59%), а также финансовые услуги и банки (+55%).

При этом бренды строительного сектора увеличили затраты в наружной рекламе на 26%. «Туризм и развлечения» показали незначительный рост в 9% размещении за период с января по сентябрь 2022. Напротив, компании сектора услуг связи на 5% сократили размещение на OOH-носителях.

Russ Outdoor: «Как развивается рынок наружной рекламы»

В центре внимания остаются диджитал-носители — например, в Москве доля DOOH в объёме наружной рекламы составила 61%.

Russ Outdoor: «Как развивается рынок наружной рекламы»

Согласно прогнозу группы, в 2023 году ожидается рост доли OOH среди медиа и улучшение измерений медианосителя, появятся новые категории и крупные рекламодатели, а также активнее будут развиваться кросс-канальные коммуникации.

Ранее прогноз развития российского рекламного рынка в 2022−2023 годах дали в коммуникационной группе OKKAM (ex dentsu Russia). По итогам 2022 года рекламные инвестиции сократятся на 17,8%, до 475 млрд рублей. Причём рынок крупных рекламодателей упадёт ещё сильнее — на 25% и более.

Russ Outdoor Наружная реклама прогноз
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.