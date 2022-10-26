Борис Пешняк, Russ Outdoor: к концу 2022 года останутся 2-3% зарубежных рекламодателей

26 октября Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor , на бизнес-завтраке «Наружная реклама 2.0» представил прогноз развития OOH-индустрии на 2022 год.

Как отметил топ-менеджер, сейчас российский рынок OOH состоит на 87% из российских рекламодателей. При этом доля зарубежных брендов составляет 13%. По прогнозам компании, к концу 2022 года их объём присутствия в секторе не превысит 2−3%.

Кроме того, в Russ Outdoor рассказали об изменениях в затратах рекламодателей. Например, лидером роста в медиабюджете среди основных категорий рекламодателей стала электронная коммерция: за девять месяцев она прибавила 103% к аналогичному периоду прошлого года. Затем СМИ и онлайн-ТВ (+59%), а также финансовые услуги и банки (+55%).

При этом бренды строительного сектора увеличили затраты в наружной рекламе на 26%. «Туризм и развлечения» показали незначительный рост в 9% размещении за период с января по сентябрь 2022. Напротив, компании сектора услуг связи на 5% сократили размещение на OOH-носителях.

В центре внимания остаются диджитал-носители — например, в Москве доля DOOH в объёме наружной рекламы составила 61%.

Согласно прогнозу группы, в 2023 году ожидается рост доли OOH среди медиа и улучшение измерений медианосителя, появятся новые категории и крупные рекламодатели, а также активнее будут развиваться кросс-канальные коммуникации.

Ранее прогноз развития российского рекламного рынка в 2022−2023 годах дали в коммуникационной группе OKKAM (ex dentsu Russia). По итогам 2022 года рекламные инвестиции сократятся на 17,8%, до 475 млрд рублей. Причём рынок крупных рекламодателей упадёт ещё сильнее — на 25% и более.