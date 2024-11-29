Группа Russ займётся продажей рекламного инвентаря «Мособлрекламы»

ГК Russ и компания «Мособлреклама», владеющая сетью рекламных конструкций в Москве и Подмосковье, в том числе на МКАД, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает централизацию продаж рекламного инвентаря «Мособлрекламы» с декабря этого года на базе инфраструктуры Russ. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

Юрий Усольцев, директор по продажам Russ: Передача продаж рекламного инвентаря компании «Мособлреклама» в периметр группы Russ позволит выстроить на территории Московской области единое пространство для продвижения. Рекламодатели получат удобный канал для подготовки и запуска охватных рекламных кампаний в самом густонаселённом регионе нашей страны.

В середине ноября сообщалось, что ГК Russ заключила стратегическое партнёрство с «Дизайнмастером», в рамках которого группа возьмёт в управление рекламный инвентарь компании с декабря 2024 года.