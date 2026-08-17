«Ручеек» оспаривает права IDS Borjomi на марку «Святой источник ручеек»

Краснодарский производитель минеральной воды и напитков «Ручеек» пытается оспорить права IDS Borjomi Russia на товарный знак «Святой источник ручеек». Компания подала заявление в Палату по патентным спорам Роспатента, заседание коллегии по делу назначено на 18 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Право на марку с 2016 года принадлежит кипрской Highroad Holdings, единственному владельцу российского ООО «Идс Боржоми». Выпуск продукции под брендом «Святой источник ручеек» в России не ведется, при этом подконтрольный IDS Borjomi липецкий завод «Эдельвейс Л» располагает лицензией на производство.

По словам патентного поверенного Сергея Зуйкова, поводом для спора могла стать регистрация «Ручейком» одноименного товарного знака в мае 2026 года. Компания предпринимала попытки зарегистрировать марку еще с 2008 года, и прежние отказы могли быть связаны с существованием прав на «Святой источник ручеек», считает советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин.

Эксперты отмечают, что для производителей воды узнаваемость бренда имеет особое значение: различия между продуктами с точки зрения вкуса зачастую невелики, поэтому марка может влиять на выбор покупателя. Конкуренция при этом усиливается: в январе—июне производство минеральной и питьевой воды в России выросло на 1,8%, до 7,07 млрд л, а импорт увеличился на 4,5%, до 126,6 тыс. л.

При этом спрос на воду остается ограниченным из-за стремления потребителей экономить. По данным «Эвотор», розничные продажи бутилированной воды в России в период с 1 января по 25 апреля 2026 года сократились на 14% в натуральном выражении и на 1% в денежном год к году.