RT предложила сотрудникам по 57 тыс. руб. за прививку от COVID-19

Телеканал RT поощрит сотрудников, привившихся от коронавирусной инфекции, единовременными выплатами в размере 57,5 тыс. руб. На выплату смогут рассчитывать те работники, которые уже вакцинировались или сделают прививку до 10 июля, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В письме отмечается, что у каждого сотрудника RT есть возможность поставить вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или «Спутник V» через канал или самостоятельно в поликлинике. Работники, которые планируют сделать прививку, но еще имеют антитела после болезни, могут принести сертификат о вакцинации позже. Симоньян также сообщила, что «все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных средств».

Решение о поощрении RT принял на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в городе и на самом канале. Сотрудники, сделавшие прививку, входят в число тех, кто в первую очередь получает доступ на многие мероприятия, совещания и встречи. Как следствие, у них расширяются профессиональные возможности, и на них возлагается существенная дополнительная нагрузка, подчеркнула Симоньян.

16 июня главный санитарный врач Москвы подписал постановление об обязательной вакцинации госслужащих и работников сферы услуг. Она должна охватить не менее 60% сотрудников. При этом первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат работникам должны поставить до 15 июля, второй — до 15 августа.

Помимо обязательной вакцинации москвичей стимулируют делать прививки от COVID-19 с помощью розыгрышей автомобилей и предоставлением скидок в магазинах. Региональные чиновники также предлагают бонусы жителям: от бесплатных билетов в цирк до розыгрыша квартир.

Кроме этого, власти просят включиться в кампанию по поддержке вакцинации россиян авиакомпании и аэропорты. В частности, осуществлять информационную работу по привлечению внимания работников и пассажиров к вакцинации, а также рассмотреть возможность поощрения привитых пассажиров бонусами и скидками.