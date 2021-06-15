Автомобили, сертификаты и билеты в цирк: как региональные власти продвигают вакцинацию (обновлено)

Региональные власти активно призывают россиян вакцинироваться и поощряют их за это. Чтобы убедить граждан скорее сделать прививку от COVID-19 в регионах наперебой предлагают всевозможные бонусы, подарки, угощения и льготы.

Так, в Москве получившие вакцину от коронавирусной инфекции смогут принять участие в розыгрыше автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых «Сбер», «Лукойл», «МегаФон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ.

В конце апреля в Москве уже стартовала программа поощрения для горожан старше 60 лет. Москвичи, сделавшие первую прививку, получили подарочные карты на одну тысячу рублей — их можно потратить на товары и услуги в магазинах, аптеках и кафе.

Пресс-служба подмосковного губернатора Андрея Воробьева сообщила, что среди привившихся от коронавируса жителей региона разыграют квартиру. Приз — трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в Серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».

В Кирове привившимся подарят сертификат на поход в государственный цирк, но получить его можно только после получения второго компонента вакцины. Льготы при покупке билетов в театры или другие культурные мероприятия предлагают жителям Якутии. Для этого необходимо предъявить справку о прохождении вакцинации. Такие же льготы действуют в Тульской области.

Иркутским пенсионерам дают скидку на товары местных производителей продуктов питания. Привившиеся смогут купить товары дешевле на 5% в супермаркетах. Власти Уфы проводят лотерею среди привитых жителей региона: разыгрываются смартфоны, а главный приз — однокомнатная квартира.

Владимир Нерюев, вице-президент коммуникационной группы iMARS , вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК: Подобные варианты поощрения потребителей очень популярны. Причем не только у нас, но и во всем мире. Три товара по цене двух, различные кешбэки, наклейки, за которые можно приобрести акционные товары. Такие маркетинговые инструменты очень хорошо действуют, заставляя покупателей чаще приходить в магазины и больше тратить. Причем в качестве подарков могут быть как товары для дома, так и весьма дорогие вещи. Например, несколько лет назад одна из продуктовых сетей России разыгрывала среди покупателей квартиры. И почему бы тогда не использовать такие же инструменты для проведении кампании по вакцинации? Ведь по сути сегодня население страны разделено на три большие группы. Первая — это те, кто хотел привиться самостоятельно и уже это сделал. Вторая — переболевшие, которым вакцинация и не нужна, либо понадобится, но в отдаленной перспективе. И третья — не определившиеся. Это граждане, которые по каким-либо причинам не хотят вакцинироваться: боязнь прививок, какие-то предрассудки, мнение, что болезнь их не коснется. Именно на эту группу и направлены различные розыгрыши призов и подарки. Таким способом региональные власти пытаются повысить количество привившихся и снизить дальнейший рост заболевания. Однако в отличие от магазинов, где нужно еще и заплатить, в случае с вакцинацией потребитель дважды в плюсе: он получает бесплатную прививку и может рассчитывать на дополнительный подарок. Поэтому в сложившейся ситуации эта мера может оказаться весьма эффективной. Если же говорить об альтернативах, то это очень сложная тема. В нашей стране в последние годы растет движение антипрививочников, которых никак не удастся убедить в необходимости вакцинировать себя и своих детей. Такие люди убеждены, что прививки не нужны, так как многие болезни сейчас практически исчезли. Однако исчезли они именно благодаря массовой вакцинации. Не исключено, что именно материальное поощрение заставит таких граждан поменять свое мнение.

Милана Валиева, заместитель управляющего директора Grayling Russia : С точки зрения побуждения людей к тем или иным действиям, эффективными являются либо рациональные аргументы, либо эмоциональное воздействие. Очевидно, что рациональное обоснование необходимости вакцинации повлияло на значительно меньшее количество россиян, чем ожидалось. Именно поэтому сейчас в основном в ход идет мотивация, связанная с положительным эмоциональным воздействием — лотереи, билеты, скидки и так далее. Следующим этапом может стать негативное воздействие — когда непривитые потеряют доступ к каким-нибудь благам, однако пока власти заявляют, что ущемления прав непривитых не будет, и вакцинация остаются добровольной. Однако на мой взгляд, необходимо продолжать работу и с точки зрения рационального обоснования: во-первых, официальные источники должны признать, что борьба с пандемией не была успешной, и что ситуация значительно хуже, чем это признавалось, во-вторых, необходимо больше говорить о том, как велика опасность заразиться повторно. Пока на мой взгляд, это недостаточно коммуницируется. Большое количество людей, уже переболевших в прошлом году, считает, что они защищены антителами, и поэтому не спешит прививаться. Также важным преимуществом вакцинации, которое побудит людей сделать прививку, станет аккредитация российских вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Если, например, вакцинация «Спутником» будет признаваться для получения электронных сертификатов вакцинации, например, EU Digital COVID Certificate или EUDCC, которые позволит снять ограничения на поездки во всех 27 государствах-членах Евросоюза без тестирований и карантинов, я думаю, многие россияне, до пандемии активно путешествовавшие, захотят сделать прививки. Соответственно, это задача наших властей — добиться сертификации вакцин на международном уровне.

Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision Communications : К истории с COVID-19 наш народ относится философски. Все понимают, что рано или поздно антитела появятся у каждого, ну, а как именно это произойдет — после вакцинации или же в результате перенесенной болезни, — уже другой вопрос. У нас самая многочисленная категория — это люди, которые в принципе не против вакцинации, но не делают прививку, потому что «не доходят руки». Именно на них и рассчитаны акции с призами и подарками. Перспектива что-то получить бесплатно для этих граждан является гораздо более мощным мотиватором, чем призывы позаботиться о своем здоровье. Впрочем, есть и те, кого за пряник не купить — это идейные «отрицалы» COVID-19, сторонники теории заговора, эксперты по чипированию и прочий подобный контингент. На них действует только кнут, и власть неоднократно давала понять, что может применить его в любой момент. Не хотите вакцинироваться по-хорошему, хотя мы создали для этого все условия? Тогда будьте готовы к новым локдаунам, штрафам, закрытию кинотеатров, парков и баров. На мой взгляд, региональные власти будут действовать именно по этой схеме.

Согласно исследованию агентства Grayling, 50% россиян доверяют вакцинам, произведенным в России. И почти 60% пользователей соцсетей сообщили, что уже сделали прививку, чтобы выехать на отдых за границу.

В других странах также работают программы стимуляции. В американском штате Вашингтон жители старше 21 года, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить самокрутку с марихуаной. Аналогичные акции проходят в Аризоне и Нью-Йорке. В Нью-Джерси в качестве бонуса гражданам раздают бесплатное пиво. В Таиланде привившимся выдают денежные призы — на $318, $160 и $78. Среди сельских жителей еженедельно разыгрывают молодую корову. А в одной из провинций в качестве поощрения получат украшения из золота.