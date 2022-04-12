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12.04.2022 в 19:00

Российские ТЦ ведут переговоры с фэшн-брендами из Ирана, Индии, Турции и Китая

Стороны рассматривают вариант включения восточных брендов в ассортимент существующих российских торговых сетей

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Члены Российского совета торговых центров ведут переговоры с фэшн-брендами из Ирана, Индии, Турции и Китая, сообщила пресс-служба РСТЦ.

По словам его представителей, давать точные прогнозы по выходу новых восточных брендов пока невозможно, поскольку у многих производителей отсутствуют сформированные бизнес-модели с ритейл-брендами, собственным управлением, гарантированными и своевременными поставками товара, системной маркетинговой политикой — ключевыми факторами для быстрого выхода на площадки зарубежных торговых центров.

Олег Войцеховский, управляющий директор РСТЦ:

Привезти соответствующие товары к нам из Турции, Ирана, Индии, Китая — это сложный многоступенчатый процесс. Торговые центры в нём участвуют лишь на заключительной стадии.

Вопросы логистики, сертификации, объёмов поставок ещё не решены окончательно. Переговоры продолжатся. В частности, планируется поездка российских бизнесменов в Иран для ознакомления с производством, и проведение профессиональных экскурсий по торговым центрам для обеих сторон.

Несколько дней назад уже была проведена встреча РСТЦ с иранскими представителями торговых центров и обсуждены варианты и условия сотрудничества. Стороны рассматривают вариант включения иранских брендов в ассортимент существующих российских торговых сетей, а также развитие через локальных дилеров.

С уходом западных ритейлеров российские торговые центры могут потерять 45% арендодателей и лишиться до 70% выручки.

Юстина Самотей
Китай Индия Турция Иран Fashion-ритейл
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