Окончательный уход зарубежных брендов из России приведёт к потере ТЦ до 70% выручки

Российский рынок ритейла понёс серьезные потери после начала военной спецоперации на Украине. О приостановке деятельности в России объявили 160 международных сетей. Окончательный уход большинства брендов может привести к потере торговыми центрами до 70% выручки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Knight Frank.

По данным консалтинговой компании, большая часть игроков, «заморозивших» работу в стране, — фэшн-ритейлеры (21%), продавцы автомобилей (13%) и товаров повседневного спроса (10%).

Полностью ушли из России только шесть компаний, но такое решение может принять значительная доля игроков из-за нестабильной геополитической ситуации и давления на международные бренды в их странах, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев.

Эксперт прогнозирует, что ситуация решится в течение полугода. Так, сети, приостановившие работу, закроют и освободят магазины, либо на этом будут настаивать торговые центры из-за серьёзного падения трафика.

Глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько заявила изданию, что если все бренды, объявившие о временной приоставновке работы, реально покинут рынок, торгцентры потеряют от 30 до 70% выручки.

«Операторы [объявившие о временном закрытии своих торговых точек] пока продолжают платить за аренду и не освобождают занятые площади», — отмечает Марина Малахатько. Возможно некоторые магазины возобновят работу, так как в закрытых залах обновляется экспозиция, подчёркивает Малахатько.

Однако аналитики Knight Frank ожидают роста вакантности торгцентров во втором-третьем кварталах этого года — в новых объектах свободными могут оставаться 30−35% площадей, пишет «Коммерсантъ».

Временное закрытие магазинов международных брендов уже привело к «серьёзным проблемам» крупных торгцентров (от 60 тыс. кв. м) Москвы и Петербурга, где ритейлеры арендуют 15−25% от общего объёма площадей, отмечает издание.

Посещаемость ТЦ из-за закрытий многих магазинов и завершения волны ажиотажного спроса снижается. По данным Focus, показатель Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за прошлую неделю в Москве сократился на 9% год к году, в Петербурге — на 17%.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, текущее положение вряд ли спасает замена ушедших брендов компаниями из дружественных стран и локальными марками. Первые остерегаются выходить на российский рынок из-за высокой неопределенности, мощности вторых невелики и на их расширение уйдёт несколько лет.

Ранее аналитическая компания Focus Technologies исследовала обстановку на рынке фэшн-ритейла. По данным компани, западные игроки составляют 50% в российских торговых центрах из всего фэшн-сегмента. Так, крупные торговые центры Москвы могут лишиться 45% арендаторов.