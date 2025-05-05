Игорь Акинфеев зарегистрирует собственный логотип «Нога Бога»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подал заявку в Роспатент на регистрацию личного логотипа. Об этом рассказали РИА Новости.

В 2018 году Акинфеев помог сборной России на домашнем чемпионате мира дойти до четвертьфинала. В матче с Испанией во время серии пенальти вратарь отразил решающий удар. Именно этот эпизод болельщики в дальнейшем и стали называть «Нога Бога».

Заявка была подана 29 апреля. Согласно информации из материалов, с которыми ознакомились журналисты, знак относится к 25, 28, 32, 35 и 41 классу МКТУ. Это дает право на производство под данным брендом нижнего белья, верхней одежды, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, а также безалкогольных напитков. Помимо этого, компания сможет арендовать спортивное оборудование, проводить спортивные мероприятия и заниматься издательской деятельностью.

Ранее мы писали, что в Роспатенте зарегистрировало свою эмблему общероссийское движение «Бессмертный полк России». Под этим знаком разрешено производить и распространять широкий спектр товаров, включая ювелирные изделия, посуду, сумки и игрушки. Также с логотипом можно производить предметы одежды, головные уборы и амулеты.