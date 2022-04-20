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18+
20.04.2022 в 13:11

Roxot предложил восполнить дефицит качественного рекламного инвентаря

В компании рассказали о ситуации на рынке рекламных систем и ценообразовании

С конца февраля российский рынок интернет-рекламы сильно изменился: крупнейшие зарубежные игроки, включая Google, приостановили работу на территории страны, а крупные издатели стремительно сократили количество рекламных систем на их площадках, чтобы уменьшить вероятность показа некачественной или политической рекламы.

В новых реалиях агентства столкнулись с дефицитом рекламных систем, которые позволят запускать масштабные программатик-кампании на качественном инвентаре по выгодным условиям, а главное — достучаться до нужной аудитории и выполнить KPI клиентов. Помимо нехватки хорошего инвентаря, в текущих SSP и DSP перегревается аукцион. Тут работает простое правило: чем больше рекламодателей пытается зайти на определенную аудиторию в определенной системе, тем дороже будет стоить клиент. В этой ситуации на помощь брендами и рекламным агентствам приходят такие программатик-селлеры, как Roxot.

Про Roxot

Roxot на рынке интернет-рекламы уже шесть лет: с 2016-го года команда разрабатывает и совершенствует собственные технологии, которые помогают крупным медиа зарабатывать на рекламе. Помимо технологических решений Roxot приносит издателям уникальный деманд, поскольку последние несколько лет рекламодатели напрямую обращаются к Roxot. Прямая интеграция с обеими сторонами рынка позволяет уменьшить количество посредников между рекламодателем и площадкой, что обеспечивает оптимальную цену.

Сейчас услуги Roxot стали ещё более актуальными. Roxot фокусируется на топ-500 сайтов Similarweb и работает напрямую с более чем 60 крупных российских площадок, которые обеспечивают 3,1 млрд показов рекламы в месяц. Так рекламодатели получают доступ к аудиториям крупнейших сайтов России в одном окне.

    Что получают рекламодатели

    • Возможность найти нужную аудиторию. Roxot позволяет использовать таргетирование по социально-демографическим характеристикам и интересам пользователей.
    • Масштабируемые рекламные кампании. В сети Roxot более 3 млрд показов рекламы в месяц с 60+ премиум площадок.
    • Выгодную цену размещения за счёт сокращения количества посредников.
    • Выполнение медиаплана и высокие бенчи. Roxot использует собственные технологии machine learning и big data, чтобы подбирать оптимальные рекламные позиции в реальном времени.
    • Размещение всех доступных на рынке форматов рекламы: баннерных, outstream- и instream-видео, нативных.
    • Индивидуальные условия сотрудничества, которые будут более выгодными, чем в среднем по рынку.

    Программатик-реклама в России переживает сложные времена, и проблема дефицита качественного инвентаря становится острее с каждым днем: найти премиальные площадки для масштабной кампании на узкую аудиторию сложно.

    Roxot помогает рекламодателям размещать рекламу сразу на нескольких десятках площадок, обеспечивая доступ к пользователям с нужными агентству или бренду интересами. Так замыкается круг программатик-рекламы: медиа зарабатывают, а рекламодатели выполняют KPI.

    На правах рекламы
    Roxot
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