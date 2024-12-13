Владелец бренда Rostic's приобрёл бизнес крупного франчайзи KFC в России

Компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic's, купила бизнес «Эй Кей Раша», которая является одним из крупнейших в России франчайзи ушедшей с отечественного рынка сети ресторанов KFC. Сумма сделки не раскрывается. Заведения «Эй Кей Раша» перейдут под бренд Rostic's до весны следующего года, пишет РБК.

«Юнирест» владеет мастер-франшизой KFC в РФ. Компания довольно быстро провела ребрендинг основной части российских ресторанов KFC. В апреле этого года соглашения о переходе под бренд Rostic's подписали 90% франчайзи сети.

«Эй Кей Раша» насчитывает 97 ресторанов, работающих под вывеской KFC, несмотря на уход владельца бренда из России (в рамках договора коммерческой концессии). До весны 2025 года заведения перейдут под бренд Rostic's. После этого ребрендинг сети KFC в РФ в Rostic's будет почти завершён.

Выручка «Эй Кей Раша» в 2023 году сократилась на 0,2% в годовом выражении, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 14 раз, до 107,4 млн руб. Аналитики оценивают стоимость бизнеса компании в 4−4,5 млрд руб.

В декабре Rostic's начал тестировать новый формат ресторанов под суббрендом «Чик Стоп». В заведениях можно попробовать глазированную курицу.