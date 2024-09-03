Сомбреро и бургер с «па-па-па-прикой»: Rostic's представил кампанию в мексиканском стиле

Вслед за азиатскими и итальянскими новинками сеть ресторанов Rostic's запустила мексиканское меню. В основе креативной концепции ТВ-ролика для федеральных каналов — метафора на впечатления гостей, которые пробуют блюда из новой линейки.

В видео для OLV добавлен забавный трек с традиционными мексиканскими мотивами и перечислением главных особенностей меню: булочки и сыра с паприкой, а также зеленого соуса в стиле знаменитого мексиканского гуакамоле.

Авокадо и сомбреро — главные атрибуты креативов, которые с 3 сентября будут размещены в диджитале: на главной странице «Яндекса» и Ozon, в социальных сетях, корпоративных CRM-системах и приложении, каналах performance-маркетинга и геосервисах.

Кроме этого, Rostic's планирует организовать креативные офлайн-спецпроекты в течение сентября.

Ксения Репина, руководитель креативного отдела Rostic's: Каждый ролик на ТВ мы делаем так, чтобы вызвать у зрителя легкую улыбку. Юмор всегда сближает, создает более доверительное отношение, плюс нам важно, чтобы Rostic's вызывал ассоциацию «своего парня» для большей части наших гостей.

Состав творческой группы:

«Юнирест» (клиент)

Руководитель по развитию бренда: Екатерина Хачатурьян

Руководитель креативного отдела: Ксения Репина

Креативный менеджер: Наталия Занегина

Бренд-Менеджер: Анастасия Сомова

Руководитель медиа: Татьяна Ляшенко

Cтарший менеджер по маркетингу: Наталья Назарова

MOB (агентство):

Арт-директор: Роман Лыч

Копирайтер: Дмитрий Смолин

Креативный продюсер: Сергей Климов

Trehmer production (продакшн):

Исполнительный продюсер: Ольга Дьякова

Джуниор-продюсер: Екатерина Ястребова

Режиссер: Никита Зубков

Оператор: Руслан Косенко

Директор съемочной группы: Константин Заболоцкий

Второй режиссер: Антон Зверев

Художественный постановщик: Сергей Шарамет

Ассистент художественного постановщика: Артур Мирошниченко

Кастинг: Дуся Евдокимова-Воздвиженская

Костюм: Лорена Каспарова

Продюсер поста: Екатерина Поцелуева

Монтаж: Ильфат Сулейманов

CG супервайзер: Алексей Иванов

Композитор: Семен Нефедов