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03.09.2024 в 09:20

Сомбреро и бургер с «па-па-па-прикой»: Rostic's представил кампанию в мексиканском стиле

Она продвигает новое мексиканское меню

Вслед за азиатскими и итальянскими новинками сеть ресторанов Rostic's запустила мексиканское меню. В основе креативной концепции ТВ-ролика для федеральных каналов — метафора на впечатления гостей, которые пробуют блюда из новой линейки.

В видео для OLV добавлен забавный трек с традиционными мексиканскими мотивами и перечислением главных особенностей меню: булочки и сыра с паприкой, а также зеленого соуса в стиле знаменитого мексиканского гуакамоле.

Авокадо и сомбреро — главные атрибуты креативов, которые с 3 сентября будут размещены в диджитале: на главной странице «Яндекса» и Ozon, в социальных сетях, корпоративных CRM-системах и приложении, каналах performance-маркетинга и геосервисах.

Кроме этого, Rostic's планирует организовать креативные офлайн-спецпроекты в течение сентября.

Сомбреро и бургер с «па-па-па-прикой»: Rostic's представил кампанию в мексиканском стиле Сомбреро и бургер с «па-па-па-прикой»: Rostic's представил кампанию в мексиканском стиле

Ксения Репина, руководитель креативного отдела Rostic's:

Каждый ролик на ТВ мы делаем так, чтобы вызвать у зрителя легкую улыбку. Юмор всегда сближает, создает более доверительное отношение, плюс нам важно, чтобы Rostic's вызывал ассоциацию «своего парня» для большей части наших гостей.

Состав творческой группы:

«Юнирест» (клиент)

Руководитель по развитию бренда: Екатерина Хачатурьян
Руководитель креативного отдела: Ксения Репина
Креативный менеджер: Наталия Занегина
Бренд-Менеджер: Анастасия Сомова
Руководитель медиа: Татьяна Ляшенко
Cтарший менеджер по маркетингу: Наталья Назарова

MOB (агентство):

Арт-директор: Роман Лыч
Копирайтер: Дмитрий Смолин
Креативный продюсер: Сергей Климов

Trehmer production (продакшн):

Исполнительный продюсер: Ольга Дьякова
Джуниор-продюсер: Екатерина Ястребова
Режиссер: Никита Зубков
Оператор: Руслан Косенко
Директор съемочной группы: Константин Заболоцкий
Второй режиссер: Антон Зверев
Художественный постановщик: Сергей Шарамет
Ассистент художественного постановщика: Артур Мирошниченко
Кастинг: Дуся Евдокимова-Воздвиженская
Костюм: Лорена Каспарова
Продюсер поста: Екатерина Поцелуева
Монтаж: Ильфат Сулейманов
CG супервайзер: Алексей Иванов
Композитор: Семен Нефедов

Rostic's мексиканское меню
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