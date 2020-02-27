«Ростелеком» начал встраивать рекламу поверх сайтов

«Ростелеком» начал встраивать рекламные баннеры поверх сайтов. Реклама полностью закрывает содержание страницы тем абонентам, которые предварительно согласились на получение рекламы, пишет «Коммерсант».

Абоненты «Ростелекома» начали жаловаться в сети на то, что поверх основного содержания веб-страниц появляется рекламный баннер, который встраивается провайдером на сайты, не поддерживающие протокол шифрования HTTPS (то есть доступные по протоколу HTTP). В «Ростелекоме» подтвердили, что с начала 2020 года в ряде регионов компания совместно с партнером приступила к тестированию проекта по таргетированному показу баннерной рекламы пользователям.

Пресс-служба «Ростелекома»: Мы анализируем корректность работы решения на всех этапах, собираем обратную связь. Составлен перечень интернет-ресурсов, на которых запрещено размещение рекламных баннеров.

Это не первый случай, когда оператор пытается заработать на подобных механизмах. В МТС рассказали, что оператор использует подобную технологию для продвижения внутренних и внешних продуктов, а также предоставляет возможность пользоваться ею клиентам платформы «МТС Маркетолог».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что такое практикуется и в сетях сотовой связи. Операторы прежде всего преследуют возможность дополнительного заработка, поскольку продвигают в основном сторонние сервисы и продукты. В ближайшее время сегмент такой рекламы будет только расти, а выручка от него может исчисляться миллиардами рублей в год, полагает эксперт.

В конце 2017 года IAB Russia выпустила «Рекомендации качественной рекламы», адресованные всем сторонам рынка. В документе перечислены нерекомендуемые для использования форматы, вызывающие негативную реакцию российской аудитории. Уже спустя полгода участники IAB Russia заметили снижение популярности блокировщиков рекламы.