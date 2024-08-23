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23.08.2024 в 13:10

Классно-безопасно: «Ростелеком» в новой рекламе показал вселенную детского интернета

Кампания продвигает детскую подписку «MiXX Вместе»

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«Ростелеком» запустил рекламную кампанию в поддержку нового продукта — детской подписки «MiXX Вместе». Провайдер приурочил ее выход к новому учебному году.

Подписка создана на базе сервиса MiXX от Tele2. Она включает блокировку нежелательного контента, детские прокеты на онлайн-кинотеатре Wink, GPS-трекер, а также доступ к образовательному контенту. Слоган детской «MiXX Вместе» — «Классно-безопасно».

Рекламный ролик начинается с того, что главный герой — отец семейства — спрашивает у детей, есть ли в интернете что-то интересное. Через мгновенье папа вместе с дочкой и сыном оказываются в фантастической вселенной безопасного детского интернета.

Они путешествуют, исследуя это онлайн-пространство, созданное «Ростелекомом». При этом главу семейства впечатляет и масштабная образовательная платформа «Лицей», и библиотека, где он находит книгу, которую когда-то читал в детстве, и развлечения, доступные в подписке Wink.

Ранее «Ростелеком» предложил испытать интернет на прочность. Провайдер запустил кампанию о том, что под натиском контента «интернета хватит на всё».

Ростелеком видеоконтент провайдет детский интернет
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