Рост рынка пекарен замедлился

В российских городах-миллионниках к марту 2026 года осталось около 7,6 тыс. отдельных пекарен — это на 7% меньше, чем годом ранее. При этом самостоятельные заведения сокращаются, а развитие сегмента теперь происходит в основном за счет точек внутри крупных торговых сетей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Выручка пекарен у розничных сетей продолжает расти, хотя и медленнее, чем было ранее. В натуральном выражении этот показатель по итогам 2025 года увеличился на 11% в натуральном выражении и на 20% в денежном, до 67 млрд руб. Для сравнения, в 2024 году динамика составляла 36%.

Крупные сети остаются драйвером рынка, демонстрируяболее уверенный рост. Например, «Магнит» активно расширяет сеть собственных пекарен, а «Пятерочка» фиксирует стабильное увеличение продаж. Во многих магазинах выпечка уже стала обязательной частью формата и привлекает дополнительный трафик покупателей.

Эксперты связывают замедление развития с насыщением рынка и техническими ограничениями — нехваткой площадей и мощностей. Кроме того, крупные сети уже оснастили большинство своих магазинов пекарнями, что снижает потенциал дальнейшего роста.

Независимым пекарням становится сложнее конкурировать: ретейлеры предлагают более низкие цены и широкий ассортимент. В ответ небольшие заведения делают ставку на качество и лояльность клиентов, однако в ближайшие годы их развитие может замедлиться на фоне усиливающегося давления со стороны крупных игроков.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года по январь 2026 года число классических кофеен в Москве снизилось на 12%, до 2,5 тыс. заведений.