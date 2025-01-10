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10.01.2025 в 11:25

Эксперты ожидают кратный рост преступности в 2025-м из-за развития ИИ

Атаки затронут не только киберпространство, но и привычные аспекты жизни

В 2025 году число преступлений, которые злоумышленники планируют с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), вырастет в разы. При этом методы преступников будут совершенствоваться вместе с развитием ИИ, и уже в этом году его применят около 90% нелегальных кибергруппировок. Такой прогноз экспертов по кибербезопасности публикуют «Известия».

«Ежегодный прирост преступлений, совершаемых с помощью ИИ, не фиксируется официальными органами. Он определяется примерно по числу ботов и генерируемого ими контента», — пояснил руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По мнению эксперта, в 2025 году прирост подобных преступлений может вырасти в 8−10 раз по сравнению с 2024-м.

Кроме того, атаки, спланированные с ИИ, затронут не только виртуальную среду, но и другие аспекты жизни. «Первой ласточкой» эксперты назвали подрыв автомобиля в Лас-Вегасе в начале января. Для подготовки преступления был использован чат-бот ChatGPT.

По мнению IT-эксперта Дмитрия Штаненко, главную опасность представляют ситуации, когда пользователи получают от чат-бота инструкции по созданию оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, которые могут использоваться для терактов. Штаненко также указал, что в этом году увеличится число утечек данных из-за «повсеместного использования» ИИ компаниями.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь крупные российские маркетплейсы и онлайн-ретейлеры столкнулись с мощнейшими атаками ботов-парсеров.

Прогнозы ИИ 2025 год 2025 интернет-мошенники киберпреступники
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