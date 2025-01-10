В Новый год хакеры атаковали алкомаркеты и крупных онлайн-ретейлеров

В новогоднюю ночь некоторые крупные российские маркетплейсы и онлайн-ретейлеры столкнулись с мощнейшими атаками ботов-парсеров. Об этом «Известиям» сообщил Антон Чемякин, руководитель аналитического отдела компании Servicepipe, специализирующейся на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от DDoS, бот-атак и целенаправленных угроз.

По данным эксперта, частота запросов у отдельных игроков достигала 750 тыс. в минуту, что «весьма существенно» для ботнета, нацеленного на сбор информации, а не на «обрушение» сервиса. Чемякин отметил, что киберпреступников интересовали каталоги и цены e-com-компаний, хорошо защищенные от подобных атак. Поэтому для начала действий хакеры выбрали праздничный день.

«Ботоводы надеялись, что защитники от DDoS и ботовых атак начнут борьбу с их вредоносной активностью лишь после праздников, но просчитались», — пояснил Чемякин.

Также злоумышленники предпринимали попытки взломать онлайн-кассы, чтобы вывести их из строя. Среди пострадавших от хакерских атак оказались магазины, торгующие алкоголем, телекоммуникационные компании и крупные ретейлеры.

Кроме этого, киберпреступники активно пытались похитить личные данные россиян через кражу баз и мошенничества в Telegram.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о возможных мошеннических схемах в интернете в 2025 году. Самым популярным сценарием может стать кража данных через QR-коды.