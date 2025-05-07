Россияне жалуются на скрытые подключения платных услуг от банков

Россияне массово столкнулись со скрытыми подключениями платных услуг по картам. Пользователи «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Ак Барс Банка» жалуются на недобросовестное поведение кредитных организаций, непрозрачную информацию в договорах и попытках нажиться на невнимательности клиентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Банки.ру».

Больше всего жалоб поступает на «Альфа-банк». По словам клиентов, организация без согласия начинает списывать комиссию за платные уведомления в размере 99 руб. в месяц для дебетовых и 159 руб. для кредитных карт. Представители банка указывают недовольным клиентам на уведомления о новых услугах в виде СМС или push-сообщений, которые пользователи чаще всего просто не замечают.

Клиенты «Газпромбанка» жалуются, что им без согласия подключают пакет «Плюс» за 299 руб. в месяц. В него входят, например, уведомления по карте наряду с другими привилегиями. Автопродление этой подписки не прекращается даже после нескольких бесед с поддержкой, сетуют пользователи.

Несколько жалоб на некорректное списание комиссий на сайте поступило и на «Ак Барс Банк». Например, с клиента взяли плату за пакет привилегий, хотя сотрудник организации при оформлении уверял, что платных услуг по исходному продукту нет. Клиент ПСБ также пожаловался на неожиданное списание за платные уведомления, для отключения которых нужно зайти в «спрятанный» раздел приложения. В подобном поведении уличили также «Кредит Европа Банк» и «Совкомбанк».

В Банке России изданию заявили, что сокрытие информации о подключении платных услуг является недопустимой практикой. Эксперты отмечают, что подобным образом банки пытаются поддержать доходность бизнеса. За навязывание дополнительных финансовых услуг банки могут получить штрафы в размере до 300 тыс. руб., что несопоставимо с возможной выгодой от недобросовестных действий, добавили в «Эксперт РА».

Ранее сообщалось, что иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в России. До февраля 2022 года в РФ работали дочерние структуры крупных зарубежных банков, включая «Райффайзенбанк» (Австрия), «Росбанк» (Франция), «Юникредит Банк» (Италия), «Ситибанк» (США), «Хоум Банк» (Чехия) и «ОТП Банк» (Венгрия).