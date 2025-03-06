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18+
06.03.2025 в 08:00

Россияне увеличили траты на шопинг

40% респондентов заранее откладывает конкретную сумму на покупки

Треть россиян увеличила траты на шопинг в 2025 году. При этом 40% стали откладывать конкретную сумму на это, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Ренессанс страхования».

Размер ежемесячного бюджета на шопинг у трети россиян составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (32%), причем только за последние три месяца каждый пятый (21%) пожаловался, что вышел за рамки этой суммы, а для 23% респондентов это стало существенным ударом для кошелька. У 46% опрошенных траты на шопинг превысили 50 тыс. руб.

Среди самых дорогостоящих покупок оказались новая техника и гаджеты (19%), принадлежности для хобби (12%) и товары для ремонта (11%).

Планирование покупок больше свойственно старшему поколению. Так, 74% людей в возрасте от 46 до 50 лет сообщили, что заранее распределяют суммы. Полной противоположностью финансовой грамотности обладают зуммеры — 67% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет не считают необходимым отслеживать траты.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (84%) совершают онлайн-покупки дома, 28% — на работе, 14% — на отдыхе, 13% — в транспорте. Почти две трети респондентов подходят к покупкам осознанно и их выбор не зависит от настроения.

Шопинг
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