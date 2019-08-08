Закредитованные россияне стали меньше покупать сладости

В России наблюдается снижение потребления кондитерских изделий, по итогам первого полугодия спрос упал на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра исследований кондитерского рынка.

За прошлый год каждый россиянин съел по 1,9 килограмма пирожных и тортов, сахаристых изделий — 7,9 кг и шоколадных кондитерских изделий 5,1 кг. В этом году показатели снизились до 1,8, 7,7 и 5 кг соответственно.

Эксперты связали это с несколькими причинами, например с общим ростом цен на товары и услуги из-за увеличения налоговой нагрузки. Так в июне 2019 года кондитерские изделия подорожали примерно на 4,8%. Также у россиян растут расходы, а доходы уменьшаются, при этом у большинства имеются непогашенные кредиты.

Объем выпуска кондитерских изделий в текущем году почти не изменился. По итогам первого полугодия выпущено всего 1,83 млн тонн, что всего на 0,1% больше, чем годом ранее. Увеличивается выпуск долго хранящейся продукции вроде печенья, вафель, пряников. Выпуск остальных видов сладостей сокращается. Например, производство карамели упало почти на 5%, тортов с пирожными — на 10%.

Как отмечается в сообщении ЦИКР, рост производственных показателей отмечается только в тех регионах, где население можно считать относительно платежеспособным. Это Центральный (в основном за счет Москвы и Московской области) и в Северо-Западный федеральный округа.