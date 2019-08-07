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07.08.2019 в 12:40

Большинство россиян не собирается брать кредиты в ближайшее время

При этом, у половины из них имеются непогашенные кредиты

Depositphotos

В ближайшей перспективе от полугода до пары лет большинство россиян не собираются обращаться в кредитные организации за деньгами, сообщается в новом исследовании ВЦИОМ. Но 51% опрошенных уже имеет непогашенный кредит.

Впрочем, эта цифра на 6% ниже, чем аналогичный показатель позапрошлого года. Чаще всего займы есть у людей в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 (63%) и у тех, кто проживает в селе (56%). Гораздо реже за кредитами обращается молодежь от 18 до 24 лет (37%), представители предпенсионного возраста (31%) и жители обеих столиц (40%).

При этом 84% опрошенных не планируют в ближайшее время обращаться за кредитом, в ближайшие полгода. 74% россиян не хотят занимать деньги у банка и в ближайшие 2−3 года. В большинстве своем это люди старше 60 лет (86%), жители Москвы и Петербурга (79%) и жители городов с населением от 500 до 950 тысяч (79%).

Среди респондентов 10% задумались о покупке собственного жилья или другой недвижимости в кредит. Это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (18%) и от 35 до 44 лет (14%). 6% запланировали купить собственный автомобиль, чаще всего это молодежь 18−24 лет.

ВЦИОМ
ВЦИОМ
ВЦИОМ
ВЦИОМ

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

ВЦИОМ кредиты Долги
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