22.03.2026 в 15:20

Россияне начали экономить на покупке одежды и обуви

Снижение спроса вынуждает ретейлеров закрывать магазины и искать новые источники дохода

В 2025 году россияне сократили покупки одежды и обуви на 11% по сравнению с предыдущим годом, при этом средний чек вырос на 5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные рынка.

Снижение покупательской активности затронуло не только офлайн-розницу, но и онлайн-сегмент, который ранее компенсировал падение продаж. Темпы роста e-commerce в fashion-категории также замедлились, несмотря на продолжающийся переток части спроса в интернет.

Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительского поведения. На фоне инфляционного давления и роста повседневных расходов россияне стали чаще откладывать покупки одежды и обуви, отдавая приоритет базовым категориям — продуктам, услугам и обязательным платежам. В результате потребители покупают реже, но стараются выбирать более качественные или универсальные вещи, что и отражается в росте среднего чека.

Снижение спроса уже отразилось на финансовых показателях ряда fashion-ретейлеров. Компании фиксируют падение выручки и пересматривают стратегии развития. В частности, игроки рынка оптимизируют бизнес-процессы: сокращают торговые площади, закрывают нерентабельные точки и пересматривают ассортимент.

Некоторые ретейлеры также диверсифицируют бизнес, развивая направления в сфере общественного питания и создавая мультиформатные пространства, чтобы увеличить трафик и вовлеченность аудитории.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2026 году розничный рынок в стране покажет минимальный рост. Это означает, что тренд на сдержанное потребление в fashion-сегменте может сохраниться, а восстановление спроса будет зависеть от динамики реальных доходов населения и общей экономической ситуации.

