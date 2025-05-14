Активность путешествий по России растет

По итогам 2025 года количество туристических поездок по России может вырасти на 10−15%, за рубеж — на 5−8%. В натуральном выражении показатели составят 101,2−105,8 млн и 28,4−29,2 млн поездок соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Neo.

Согласно информации пограничной службы ФСБ, в первом квартале этого года россияне совершили 5,57 млн выездов за границу, из них 2,24 млн — с туристическими целями. В годовом выражении показатели выросли на 4,6 и 10,7% соответственно. За отчетный период число гостей в средствах размещения внутри страны увеличилось на 5%, до 18,3 млн человек.

Драйвером роста внутреннего рынка стало развитие отдельных направлений (Байкал, Алтай, Северный Кавказ). Поток растет благодаря бюджетным туристам, в том числе автопутешественникам.

Рынок выездного туризма может расти преимущественно за счет поездок россиян в страны Азии и Ближнего Востока. Среди сдерживающих факторов — ограниченное число доступных направлений, сложности с получением шенгенских виз, высокая стоимость путешествий. Кроме того, влияют на рынок фактический запрет на поездки за границу для госслужащих и военных, блокировка за рубежом российских банковских карт, высокая инфляция и ограниченное сообщение между соседними регионами. Важную роль для выездного туризма также играет снижение курса валют.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ездить в страны Азии. Популярностью у путешественников пользуются Вьетнам, Китай и Япония.