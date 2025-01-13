Россияне стали чаще ездить в страны Азии

В 2024 году в России общий турпоток за границу вырос на 13% в годовом выражении. Все чаще отечественных туристов привлекают страны Юго-Восточной и Восточной Азии — Вьетнам, Китай, Япония и Филиппины. Интерес к этим направлениям за год увеличился более чем в 1,5 раза. Таковы данные сервиса МТС Travel, которые есть в распоряжении Sostav.

65% заграничных поездок россиян в прошедшем году пришлись на страны дальнего зарубежья. Число таких путешествий выросло на 20% год к году. Из всех зарубежных направлений активнее всего росла популярность Юго-Восточной Азии — количество поездок туда увеличилось на 38%. Доля направления составила 8% от общего туристического потока за границу.

Самым быстрорастущим направлением в зарубежном турпотоке стал Вьетнам — количество посещений страны выросло в 2,8 раза. Причины — возобновление прямого регулярного авиасообщения между Россией и Вьетнамом и упрощенный визовый режим.

Также увеличилось число поездок на Филиппины (плюс 65% год к году), в Малайзию (плюс 58%) и Индонезию (плюс 54%). Самое популярное направление Юго-Восточной Азии с наибольшим количеством путешествий — Таиланд, на который пришлось 79% поездок в регион и 6% от общего числа поездок за рубеж.

В топ направлений по росту турпотока также вошли Маврикий (увеличение в два раза год к году), Марокко (плюс 81%), Китай (рост в 2,1 раза), Япония (плюс 80%) и Южная Корея (плюс 43%). Повышение интереса россиян к этим направлениям связано с появлением новых маршрутов и рейсов из разных регионов РФ, упрощенным визовым режимом.

В список популярных направлений для путешествий россиян за границу в 2024 году вошли Турция (на нее пришлось 23% от всех заграничных поездок), Беларусь и Абхазия (по 8% от зарубежного турпотока). Также в топ попали ОАЭ (7%), Египет и Таиланд (по 6%), Казахстан и Китай (по 5%), Грузия (4%) и Армения (3%).

Самыми популярными среди направлений ближнего зарубежья стали Беларусь (в страну было совершено 25% от всех таких путешествий) и Абхазия (22%). В тройку лидеров по количеству поездок также вошел Казахстан (15%). В целом каждое третье путешествие россиян за границу совершалось в страны ближнего зарубежья.

Количество поездок россиян в европейские страны выросло на 7% год к году. Однако их доля от всех поездок за рубеж по сравнению с 2023 годом сократилась с 8 до 7%. Самой популярной страной у отечественных путешественников остается Италия — на нее пришлось 13% от всех поездок в Европу и 1% от всего турпотока за границу.

Ранее сообщалось, что в 2024 году объем бронирований российских отелей увеличился на 17,6%. На долю внутреннего туризма пришлось 75% гостиничных заказов.