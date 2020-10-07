Россияне сократили расходы на повседневные товары

На неделе с 28 сентября по 4 октября объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4281 рубль, что на 1,4% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Несмотря на ожидание ограничительных мер, ажиотажа на продукты и товары повседневного спроса не наблюдается. Среднестатистической семьей было потрачено на 62 рубля меньше (1,4%), чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 46 рублей или на 1,1%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 28 сентября по 4 октября оказались ниже среднего значения на 247 рублей или 5,4%.

С ростом заболеваемости коронавирусом в России покупатели продолжают экономить. Продажи одежды и обуви в сентябре сократились на 5−17% в зависимости от региона.