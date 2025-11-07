Sostav.ru

07.11.2025 в 12:45

Россияне смогут зарегистрировать кассу и товарный знак на «Госуслугах»

Через жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн» документы можно оформить без посещения ведомств

Россияне получили возможность регистрировать кассу и товарный знак через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Регистрация осуществляется через жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн». Функционал запускается в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Григоренко.

Сервис помогает составить подробный план действий при запуске бизнеса, выбрать систему налогообложения и подать документы онлайн, не посещая ведомств.

Напомним, что с декабря 2024 года россияне могут регистрировать на портале юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Для этого требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, доступная в приложении «Госключ».

госуслуги товарный знак «Начните бизнес онлайн»
Бизнес
