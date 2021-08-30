Neuro.net: россияне готовы доверить роботам простую техподдержку и рекламные сообщения

Международный разработчик технологий голосового искусственного интеллекта (ИИ) Neuro.net провел онлайн-исследование среди россиян и выяснил: 80% опрошенных россиян постоянно общаются с голосовыми помощниками. При этом доверить роботам респонденты готовы повторяющиеся типизированные действия: простые случаи техподдержки, рекламные сообщения, сбор информации по качеству сервиса, оформление заказов и другие. Результаты исследования имеются в распоряжении Sostav.
Согласно опросу, женщины охотнее общаются с голосовыми помощниками, чем мужчины: 80,3% против 73,5%. Наиболее популярны у респондентов ассистенты гаджетов: Siri, Алиса, Маруся и другие — с ними взаимодействуют 79,8%. На втором месте по популяности — роботы-операторы колл-центров на горячей линии, с ними регулярно общаются 34,3% россиян.
Третье место занимают голосовые ассистенты, продающие услуги (новый тариф мобильного оператора, акции в салоне, страховой полис
Среди действий, которые россияне доверят роботам:
- техподдержка в простых случаях (48,4%);
- рекламные сообщения (45,4%);
- получение информации по наличию товара в точке продаж и помощь в его нахождении (41,3%);
- сбор рутинной информации (качество сервиса) (37,4%);
- оформление/подтверждение заказов (34,5%);
- получение информацию о свойствах товара нерекламного характера (29,1%);
- новые банковские/финансовые продукты (29,1%);
- вызов врача на дом/запись к врачу (19,4%).
Около 70,6% россиян готовы общаться с голосовыми роботами в сфере услуг — например, при доставке еды, записи в парикмахерскую, бронировании столиков и в других похожих случаях. При этом из тех, кто пока не готов автоматизировать эту сферу жизни, 43,4% изменят свое решение, если робот не будет отличаться от человека по тембру голоса и манере общения.
Кроме того, операции по банковскому счету и продвижению роботам готовы отдать менее половины респондентов — 46,3%. Однако, если робот будет человекоподобным, около трети ответивших отрицательно (34,1%) согласны поменять свое решение.
В онлайн-исследовании приняли участие более 1 тыс. жителей городов-миллионников РФ.
Пресс-служба Neuro.net:
Получение помощи в техподдержке, рекламные сообщения, уточнение информации в банковских организациях уже давно автоматизированы и являются привычными для российского рынка. Дальнейшее развитие решений голосового ИИ выведет его на еще более высокий уровень. Многие голосовые ассистенты, включая нашего виртуального оператора, невозможно отличить от человека — это существенно расширяет сферу их применения. Опрошенных в ходе данного исследования россиян не пугает использование голосовых роботов даже в финансовой сфере.