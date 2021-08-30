Neuro.net: россияне готовы доверить роботам простую техподдержку и рекламные сообщения

Международный разработчик технологий голосового искусственного интеллекта (ИИ) Neuro.net провел онлайн-исследование среди россиян и выяснил: 80% опрошенных россиян постоянно общаются с голосовыми помощниками. При этом доверить роботам респонденты готовы повторяющиеся типизированные действия: простые случаи техподдержки, рекламные сообщения, сбор информации по качеству сервиса, оформление заказов и другие. Результаты исследования имеются в распоряжении Sostav.

Согласно опросу, женщины охотнее общаются с голосовыми помощниками, чем мужчины: 80,3% против 73,5%. Наиболее популярны у респондентов ассистенты гаджетов: Siri, Алиса, Маруся и другие — с ними взаимодействуют 79,8%. На втором месте по популяности — роботы-операторы колл-центров на горячей линии, с ними регулярно общаются 34,3% россиян.

Третье место занимают голосовые ассистенты, продающие услуги (новый тариф мобильного оператора, акции в салоне, страховой полис и т. д. ) — их часто слышат 27,3% респондентов. Ещё четверть (25,2%) контактирует с цифровыми секретарями — роботами, которые управляют звонками на мобильном телефоне. Реже всего россияне общаются с помощниками, проводящими опрос и мониторинг качества — 17,5%.

Среди действий, которые россияне доверят роботам:

техподдержка в простых случаях (48,4%);

рекламные сообщения (45,4%);

получение информации по наличию товара в точке продаж и помощь в его нахождении (41,3%);

сбор рутинной информации (качество сервиса) (37,4%);

оформление/подтверждение заказов (34,5%);

получение информацию о свойствах товара нерекламного характера (29,1%);

новые банковские/финансовые продукты (29,1%);

вызов врача на дом/запись к врачу (19,4%).

Около 70,6% россиян готовы общаться с голосовыми роботами в сфере услуг — например, при доставке еды, записи в парикмахерскую, бронировании столиков и в других похожих случаях. При этом из тех, кто пока не готов автоматизировать эту сферу жизни, 43,4% изменят свое решение, если робот не будет отличаться от человека по тембру голоса и манере общения.

Кроме того, операции по банковскому счету и продвижению роботам готовы отдать менее половины респондентов — 46,3%. Однако, если робот будет человекоподобным, около трети ответивших отрицательно (34,1%) согласны поменять свое решение.

В онлайн-исследовании приняли участие более 1 тыс. жителей городов-миллионников РФ.