Россияне потратили на колдунов и магов 2,4 трлн рублей

Рынок оккультных услуг в России в 2024 году составил 2,4 трлн руб., что сопоставимо с расходами населения на продукты питания. В 2023 году россияне потратили на колдунов и магов 2 трлн руб., пишет «МК».

Самым популярным мистическим действием стала «чистка чакр», за которую колдуны просят в среднем 15 тыс. руб. «Снятие негатива» стоит 25 тыс. руб. за получасовой сеанс, а «сверхъестественное» сопровождение сделки на рынке жилой недвижимости может достигать процента от суммы сделки.

В рунете больше других вырос трафик сайтов, предоставляющих астрологические и нумерологические прогнозы, а также онлайн-гадания — на 38% в сравнении с прошлым годом. Среднее общее время, проводимое согражданами на «сверхъестественных» порталах, за год увеличилось на 19%.

Ранее стало известно, что депутаты подготовили законопроект о запрете рекламы тарологов. Они полагают, что тарологи с помощью игральных карт «морочат гражданам голову» за деньги. Предложение депутатов находит общественную поддержку — за запрет высказались 62% россиян. Запрет рекламы колдунов, магов и экстрасенсов еще пока на обсуждении.