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03.12.2024 в 06:50

62% россиян поддерживают запрет рекламы тарологов

Только 7% опрошенных верят в силу карт Таро

Предложение депутатов о запрете рекламы тарологов находит общественную поддержку — за запрет высказались 62% россиян. При этом восемь из десяти респондентов полагают, что карты Таро не могут помочь в решении жизненных вопросов (83%), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Противников запрета рекламы услуг тарологов среди россиян насчитывается вдвое меньше, чем сторонников (29%). При этом 55% опрошенных высказались за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в России, в том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости данной меры. Треть россиян, напротив, отметили, что услуги таких специалистов не стоит запрещать.

Только 7% опрошенных верят в силу карт Таро, решающий фактор доверия — личный опыт. Опытом гадания на картах Таро может поделиться каждый седьмой россиянин (15%), в том числе 6% делали расклад самостоятельно, по 5% — смотрели его в интернете и обращались к услугам специалиста. 84% никогда не делали расклады Таро.

Ранее стало известно, что депутаты подготовили законопроект о запрете рекламы тарологов. Они полагают, что тарологи с помощью игральных карт «морочат гражданам голову» за деньги. Запрет рекламы колдунов, магов и экстрасенсов еще пока на обсуждении.

таролог таро
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