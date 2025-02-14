Россияне потратили на интимные товары 56 млрд рублей

Продажи товаров для взрослых в России по итогам 2024 года в натуральном выражении выросли на 23%, а в денежном — на 16%, до 56,5 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Поставщик счастья».

За прошлый год россияне приобрели более 70 млн эротических изделий. При этом рынок изменился структурно. Так, секс-игрушки потеряли часть своей доли: если предыдущие годы они «держали» около 34% в штуках и 50% в рублях, то сейчас доля снизилась до 30% и 44% соответственно.

Эротическое белье и интимная косметика, наоборот, увеличили долю. В прошлом году на эротическое белье пришлось 21% рынка товаров для взрослых, на презервативы и лубриканты — 18%, интимная косметика занимает 14%, остальные 3−4% приходится на БДСМ-атрибутику, игры и сувениры.

Лидерами роста в 2024 году стали эротические настольные игры (в деньгах рост год к году в три с половиной раза) и интимная косметика (плюс 40% в деньгах).

Российский рынок эротических товаров стабильно рос с 2010 по 2019 год, прибавляя по 10−15% ежегодно. Пиковый показатель роста пришелся на пандемию, тогда по итогам 2020 года продажи взлетели на 75%, объем рынка составил 16,8 млрд рублей. В последующие годы рост также продолжился.

В 2025 году почти во всех российских городах-миллионниках сократилось число магазинов товаров для взрослых. По данным «Поставщика счастья», доля маркетплейсов в общем финансовом объеме рынка в 2024 году выросла на 1,5% и составляет уже 75,2%. При этом средний чек на маркетплейсах ниже, чем в офлайн-рознице.