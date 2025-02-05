Количество секс-шопов в крупных городах снизилось

Почти во всех российских городах-миллионниках к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Исключением стали Екатеринбург и Новосибирск, а заметнее всего снижение наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Яндекс Карт».

В целом по стране снижение составило 7,8% год к году, до 1,99 тыс. Рост в Екатеринбурге составил 2,6%, до 39, а в Новосибирске — 5,5%, до 58. В Москве и Санкт-Петербурге число секс-шопов соответственно сократилось на 8,9%, до 298 магазинов, и на 14,4%, до 107.

Участники рынка связывают ситуацию с перетоком покупателей на маркетплейсы и сетевые косметические магазины, где есть отдельные корнеры с интимными товарами. На сегмент также повлияли западные санкции, из-за них секс-шопы столкнулись с ростом закупочных цен на импортную продукцию.

В то же время рост продаж интимных товаров фиксируют крупные маркетплейсы: у Wildberries этот показатель за год увеличился на 20%. В сети «Золотое яблоко» реализация такой продукции в натуральном выражении выросла год к году на 35%, в денежном — на 30%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начал работу первый алко-секс-шоп. В одном помещении продают товары для взрослых, в другом — спиртное.