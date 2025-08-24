Россияне потратили более 2 млрд рублей на Лабубу с начала года

С января по июль 2025 года россияне приобрели на маркетплейсе Wildberries более 2,5 млн кукол Лабубу на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной компании Wildberries и Russ.

Резкий рост спроса на игрушку начался в июне, когда образ персонажа стал вирусным в TikTok и других соцсетях. Лабубу стал не просто игрушкой, а символом интернет-культуры.

По данным маркетплейса, Лабубу вошел в топ-5 самых продаваемых детских товаров за полгода. Чаще всего покупатели приобретают сразу несколько кукол разных размеров. Только за июль продажи выросли более чем втрое по сравнению с маем.

Эксперты e-commerce связывают феномен с сочетанием низкого порога цены, эмоциональной вовлеченности и силы мемного контента. «Мы наблюдаем новый виток трансформации рынка: классические бренды теряют внимание потребителей, а вирусные герои становятся полноценными драйверами продаж», — комментирует один из аналитиков.

Аналитики прогнозируют, что интерес к Лабубу сохранится до конца 2025 года, однако в дальнейшем тренд может пойти на спад, как это уже происходило с другими «вирусными» игрушками.