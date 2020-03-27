Россияне не оценили новый раскладной смартфон от Samsung

Новинка от Samsung — Galaxy Z Flip — оказалась невостребованой на российском рынке. Старт продаж начался 14 февраля, и за две недели в России было продано чуть менее 900 аппаратов стоимостью 119 990 руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Samsung остался на втором месте по продажам в штуках — его аппараты заняли чуть более 21% российского рынка, однако, несмотря на выход новинки, самым продаваемым аппаратом за этот период оказался Galaxy A10: таких аппаратов продано более 73 тыс.

Сколько смартфонов-раскладушек было продано в России, Samsung и его партнеры-ритейлеры не сообщают. Однако рост продаж Galaxy Z Flip отвечает ожиданиям компании, утверждает представитель Samsung. Интерес к нему так же велик, как и к Galaxy Fold в прошлом году, утверждает он, а тогда первая партия этих смартфонов была распродана всего за два дня.

Возможно, что в период кризиса потребители решили отложить покупку дорогой модели до лучших времен, полагает сотрудник одной из компаний — продавцов электроники. Сотрудники двух других ритейлеров связывают скромные продажи с тем, что первая партия была небольшая. Samsung Galaxy Z Flip — нишевой продукт, который нашел своих покупателей, предполагает представитель «Связного». В первые несколько дней после старта продаж в «Связном» клиенты раскупили всю первую партию смартфонов, утверждает он.

По словам гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, негативным фактором, повлиявшим на продажи, стала эпидемия коронавируса: в сложившейся ситуации потребители, как правило, озабочены покупкой товаров первой необходимости, а не сверхдорогих смартфонов.

Ранее сообщалось, что Samsung пришлось остановить производство складного Galaxy Z Flip. Причиной стал подтвержденный случай заболевания коронавирусом у 20-летней сотрудницы производственной линии.