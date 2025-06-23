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18+
23.06.2025 в 18:12

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Каждый пятый хотел бы получать от 100 до 150 тысяч рублей

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Россияне рассказали о зарплате мечты. Каждому десятому опрошенному достаточно суммы до 100 тыс. руб. 21% респондентов хотели бы зарабатывать от 100 до 150 тыс. руб., 19% — от 150 до 200 тыс. руб., 14% — от 200 до 300 тыс. руб. Еще 14% интервьюируемых назвали сумму от 300 до 500 тыс. руб., 16% — более 500 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру».

В ходе опроса мужчины чаще всего выбирали зарплату от 100 до 150 тыс. руб. и более 500 тыс. руб. (так ответили по 20% представителей сильного пола), а женщины — от 100 до 150 тыс. руб. и от 150 до 200 тыс. руб. (такой ответ дали 22 и 21% соответственно).

4% опрошенных достаточно увеличения текущего заработка до 10%, чтобы получать зарплату мечты. 11% респондентов требуется прибавка от 10 до 30%, 13% — от 30 до 50%, еще 13% — от 50 до 70%.

11% интервьюируемых необходимо от 70 до 100% прибавки для получения зарплаты мечты. У 40% опрошенных заработок должен вырасти более чем в два раза.

4% участников опроса уже получают столько, сколько им необходимо. Еще 4% пока находятся в поиске первой работы.

В опросе участвовали более 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов страны.

Ранее аналитики рассказали, что средние зарплаты в России к концу 2025 года вырастут до 100 тысяч руб.

исследование Зарплата
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