Россияне начали экономить на продуктах

За январь-сентябрь число покупок в продуктовых магазинах увеличилось лишь на 3,5% против 6% в начале года. В сентябре-октябре продажи базовых продуктов начали снижаться: продажи молока упали на 8%, гречки — на 9%, риса — на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные операторов фискальных данных.

Несмотря на снижение физических объемов продаж, по ряду продуктов наблюдался рост выручки. Например, продажи творога и рыбы в деньгах выросли на 15% и 16% соответственно, а молока, хлеба и курицы — на 4−9%.

Однако оборот продуктовой розницы растет в основном за счет подорожания товаров. В январе—сентябре за поход в продуктовый магазин потребители тратили в среднем 1,1 тыс. руб., рост год к году на 9%.

Эксперты отмечают, что спрос продолжит снижаться, а традиционный всплеск перед Новым годом не компенсирует падения. По прогнозам, весь оборот розничной торговли в 2025 году вырастет лишь на 1,8%, что втрое ниже прошлогоднего уровня, а физический рост сектора в ближайшие годы не превысит 1%.

Снижение роста участники рынка связывают с тем, что потребители стали отказываться от разнообразия в пользу более простой и дешевой еды. Так, категория деликатесов в январе—мае этого года оказалась на треть ниже.

Замедление роста спроса на продукты питания сказывается на показателях ключевых ретейлеров. Согласно Infoline, в первом полугодии выручка десяти крупнейших FMCG-сетей составила 6,1 трлн руб., увеличившись на 17,1% год к году. Однако за первые 10 месяцев 2025 года число супермаркетов и гипермаркетов в России сократилось на 1,4%.