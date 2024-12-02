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02.12.2024 в 14:51

Увеличилось число россиян, планирующих делать накопления

Причина — рост зарплат

В следующем году 79% россиян хотят делать накопления. Годом ранее показатель составлял 73%. Не намерены откладывать средства 3% опрошенных, в 2023 году об этом заявляли 4% респондентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Moneyman.

Рост числа россиян, которые готовы копить деньги, связано с увеличением зарплат и ожиданием, что высокие ставки по вкладам сохранятся.

До 77% опрошенных планируют экономить (годом ранее — 69%). Не намерены этого делать 4% против 7% в 2023 году.
Доля тех, кто ожидает улучшения своего финансового положения в следующем году, увеличилась с 21% в прошлом году до 28% в текущем. Ухудшения ждут 17% респондентов против 15% годом ранее. Ещё 29% говорят, что никаких изменений в их финансовом положении не произойдёт (в 2023 году такой ответ дали 32% интервьюируемых).

В опросе участвовали 3 тыс. россиян старше 18 лет со всей страны.

Ранее сообщалось, что рынок розничных депозитов в РФ за первые два квартала увеличился на 27,8% в годовом выражении. По итогам года рост может составить 29%. По данным Центробанка на 1 августа, россияне хранили на депозитах 56,8 трлн руб.

исследование накопления
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