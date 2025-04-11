Россияне чаще всего покупают товары на маркетплейсах по советам блогеров

Согласно данным исследования сейлз-хауса «СберСеллер» и платформы по работе с блогерами Perfluence, каждый второй респондент следует советам блогеров при выборе товаров на маркетплейсах. Из них 36% делают это ежемесячно, тогда как 18% изучают рекомендации инфлюенсеров каждые два-три месяца или реже. Подробностями команда сейлз-хауса поделилась с Sostav.

Сегодня более 70% россиян регулярно приобретают товары на маркетплейсах. Это удобная альтернатива обычным магазинам, поскольку люди могут легко сравнивать цены на сайтах и экономить время на поездки в торговые центры или шоурумы. Важную роль в выборе товаров играют рекомендации блогеров. Они часто делают обзоры и честно рассказывают о своем опыте использования различных вещей. Это помогает людям лучше понять, подходит ли им тот или иной продукт. По данным исследования, почти половина опрошенных (49%) совершает покупки по совету инфлюенсеров, особенно если в процессе просмотра контента товар кажется нужным и полезным.

Мнение блогеров приобретает авторитетность благодаря их умению мотивировать и вдохновлять подписчиков, устанавливать с ними эмоциональную связь. Их влияние заметно в сегментах красоты и моды, где они задают тренды и становятся лидерами мнений. Поэтому самые популярные категории для рекламы у инфлюенсеров — одежда, обувь, аксессуары (38%) и косметика (32%).

Однако при выборе повседневных товаров потребители склонны доверять отзывам «своих» людей — тем, кто похож на них самих. Часто такими пользователями оказываются именно микро- или наноблогеры с небольшой, но активной аудиторией. Результаты исследования показали, что реклама косметики и парфюмерии (44%), одежды, обуви и аксессуаров (40%), а также детских товаров (32%) чаще приводит к покупкам. При этом реклама продуктов питания и бытовой химии вызывают интерес у 24% потребителей.

Примечательно, но лишь 2% респондентов склонны совершать импульсивные траты. Чаще всего это делают пользователи в возрасте от 18 до 24 лет, а также жители Москвы и крупных городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек с высоким уровнем дохода.

Евгения Лысенко, директор по стратегии «СберСеллера»: Блогеры — не просто создатели контента, а настоящие трендсеттеры. Благодаря своей способности устанавливать эмоциональную связь с аудиторией и концентрировать ее внимание, они оказывают мощное влияние на решения покупателей на маркетплейсах. Инфлюенсеры выступают в роли надежных советчиков и облегчают выбор, предлагая рекомендации на основе личного опыта. Это особенно ценно в условиях перенасыщенного рынка, где людям иногда трудно ориентироваться среди множества предложений. Именно эта поддержка делает их ключевым звеном в современной культуре потребления.

Эксперты «СберСеллера» и Perfluence отмечают, что реклама у блогеров наиболее эффективна, когда она визуально привлекательна или сам продукт интересен аудитории. Для женщин важно, чтобы блогер вызывал симпатию, в то время как молодежь больше доверяет тем, кто хорошо разбирается в конкретной сфере. Также большая часть опрошенных придает значение наличию промокодов и скидок от инфлюенсеров.

В онлайн-опросе участвовали более 1 500 человек из крупных городов России в возрасте от 18 до 45 лет.