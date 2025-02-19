Россияне чаще всего покупают одежду в Familia и на Lamoda

Российские потребители после ухода иностранных брендов переключились на покупку одежды и аксессуаров в местных сетях. Покупателей перетянула на себя сеть Familia и Lime. В онлайн-продажах одежды во всех трех сегментах лидирует Lamoda, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «СберАналитики».

По итогам 2024 года по объему трансакций среди офлайн-ритейлеров в сегменте массмаркет (средний чек — до 3 тыс. руб.) лидировала сеть off-price магазинов Familia, распродающих стоковые коллекции сторонних брендов. На нее пришлось 5,3% от общего объема продаж. У Sin этот показатель составил 3,9%, у Gloria Jeans — 3,1%.

В сегменте middle-up со средним чеком до 10 тыс. руб. в офлайне преимущество у Lime (4,2%) и той же Familia (3,7%).

Доля Lamoda в массмаркете составила в 2024 году 3,6% от всех трансакций, в среднем ценовом сегменте — 5,1%, в middle-up — 6,7%. У Lamoda по сравнению с другими маркетплейсами самые большие продажи одежды и аксессуаров.

По данным опроса, большинство потребителей готовы тратить на одежду и аксессуары в год 20−35 тыс. руб. и только 3% — до 300 тыс. руб. Средний чек при покупке одежды в офлайн-магазинах фешен-брендов составляет 5,1 тыс. руб. Это почти вдвое дороже, чем в интернете.

Ранее сообщалось, что продажи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров росли в 2024 году быстрее зарубежных марок. Они заняли до 70% категорий Fashion на маркетплейсах. Cреди лидеров по продажам называют российские бренды Befree, Zarina, Sela, Gloria Jeans, O’stin, «Твое».