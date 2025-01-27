Продажи российских брендов одежды росли быстрее зарубежных

Продажи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров росли в 2024 году быстрее зарубежных марок. Они заняли до 70% категорий Fashion на маркетплейсах. Cреди лидеров по продажам называют российские бренды Befree, Zarina, Sela, Gloria Jeans, O’stin, «Твое», сообщают «Ведомости».

Так, на «Яндекс маркете» продажи российских брендов сегмента масс-маркет увеличились в пять раз по сравнению с 2023 годом. Продажи марок от локальных дизайнеров (бренды Feelz, Gate31, IRNBY, Sorry, I’m not) в категории одежды, обуви и аксессуаров выросли в три раза. В целом оборот по категории вырос вдвое, как и спрос на зарубежные бренды.

Рост российских брендов одежды подтверждают и в Wildberries. На этой площадке в прошлом году их продажи также увеличились вдвое, по некоторым маркам из топ-30 — вплоть до 580% к предыдущему году, а доля зарубежных марок, соответственно, сократилась.

На Ozon продажи товаров российских дизайнеров за девять месяцев 2024 года выросли более чем в два раза год к году. На российских продавцов и бренды за этот период пришлось 35,8% от оборота категории Fashion.

На Lamoda темпы роста российских брендов еще в 2023 году. практически сравнялись с зарубежными, их доля в структуре продаж в 2024 году сохранилась на уровне 40−50% от всей выручки онлайн-площадки.

По словам участников рынка, в прошлом году маркетплейсы охватила новая волна роста спроса. Низкие цены на отечественную одежду и обувь простимулировали интерес покупателей. При этом многие бренды торговали либо по себестоимости, либо себе в убыток.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на российский рынок вышел 61 новый бренд, что на 23% меньше, чем годом ранее. Из общего числа новых игроков 33 бренда были отечественными, а 28 — иностранными.