Россия заняла третье место по доле мошеннического трафика в интернет-рекламе

Доля мошеннического трафика в интернет-рекламе в России и странах СНГ по итогам прошлого года составила 41,5%. Россия по этому показателю занимает третье место после Китая и стран ЕС. Об этом сообщает ADPASS со ссылкой на отчет кипрского верификатора Fraudscore.

Глобальная доля мошеннического трафика составила 40,8%, а потери мировых рекламодателей от него за прошлый год составили $140 млрд. В Китае доля фрода составила 44%, а в странах странами ЕС — 42,2%. В пятерку после России вошла Южная Америка (31,8%) и Ближний Восток (27,6%).

По доле фрода в рекламе, размещаемой на стационарных компьютерах и ноутбуках Россия заняла первое место с 18,6%. Однако, по сравнению с предыдущим годом уровень снизился на 4,9 п. п. В мобильных приложениях доля мошеннического трафика составила 41,7% в 2024 году.

В медиаагентствах расказали, что мошенники быстро совершенствуют свои технологии, поэтому существующие системы верификации зачастую не фиксируют большую часть недействительного трафика.

«В некоторых рекламных кампаниях доля некачественного трафика может составлять до 95%, причем зачастую этот трафик не показывается таковым ни одним из существующих трекеров», — отметил директор по развитию бизнеса агентства Link Владимир Галицкий.

По его словам, цель злоумышленников не в том, чтобы весь трафик в рамках рекламной кампании был мошенническим. «Чтобы не вызвать подозрений, достаточно просто разбавить действительные конверсии трафика мошенническими», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство (96%) рекламных групп и агентств сталкиваются с мошенническим трафиком в своей деятельности. Объем фрода в диджитале продолжает расти.