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15.11.2022 в 07:25

Россия ввела санкции против Джима Керри

Мера обусловлена принципом взаимности

Российский МИД закрыл въезд в страну 100 гражданам Канады. В списке оказался канадско-американский актер Джим Керри, сообщается на сайте министерства.

Решение принято «в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра» Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов, журналистов и деятелей культуры.

Всего в списке 100 человек, в их числе канадские политики, чиновники, бизнесмены, политологи, историки, писатели, блогеры, активисты и журналисты. Так, въезд в Россию закрыт для внука Степана Бандеры, журналиста Стефана Бандеры, журналиста «Си-Би-Си» Кристофера Брауна, актрисы Кэтрин Винник и писателя Дэвида Безмозгиса. Также под ограничения попала известная писательница Маргарет Этвуд.

В октябре Канада ввела санкции против 34 россиян, назвав их «российскими пропагандистами» и обвинив в распространении дезинформации. Среди попавших под санкции — помощник президента РФ Владимир Мединский, актёры Дмитрий Певцов, Сергей Безруков и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Кирилл Клейменов, Дмитрий Губерниев и Тина Канделаки.

Джим Керри
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