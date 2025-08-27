Россия недополучит около 1,4 млрд рублей из-за запрета рекламы в Instagram*

1 сентября этого года в России начнет действовать закон о запрете рекламы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). С сентября по декабрь 2025 года бюджет страны недополучит 395 млн руб. потенциальных налоговых доходов, а за 2026 год — 1,4 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и Didenok Team. Отчет есть в распоряжении Sostav.

В 2024 году на Instagram приходилось от 7 до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга в России. Согласно прогнозам АБА, весь объем рынка рекламы в этой сфере в 2025 году составит 55−57 млрд руб.

Налоговые потери от сокращения деятельности в сегменте Instagram начались задолго до официального запрета на рекламу. По данным на август 2025 года, больше 50% участников АБА не работали с указанной соцсетью, как и многие крупные заказчики, в особенности — государственные структуры. Учитывая этот факт, совокупные потери российского бюджета от прекращения рекламной деятельности в Instagram в 2025 году составят не меньше 600 млн руб.

Исследование проводилось среди участников АБА, в которую входят 62 агентства. Учитывались два типа потенциальных отчислений: НДС и налог на прибыль, как на стороне агентств, так и на стороне блогеров. Не брались во внимание отчисления, которые платятся с зарплат сотрудников, обеспечивающих эту деятельность.

Кирилл Диденок, основатель Didenok Team: Запрет рекламы в Instagram — это не просто блокировка одной площадки, а исчезновение ключевого звена в диджитал-маркетинге. Мы прогнозируем цепную реакцию: обвал доходов блогеров и агентств, рост теневого оборота, сокращение выручки малого и среднего бизнеса, «перегрев» альтернативных соцсетей и последующий рост стоимости на рекламу с падением ее эффективности. И как итог — колоссальные налоговые потери. В таких условиях говорить о развитии рынка не приходится — вся отрасль будет вынуждена сосредоточиться исключительно на выживании.

