«Россия 1», «Первый канал» и СТС стали самыми популярными каналами в новогодние праздники

Во время новогодних праздников наибольшей популярностью у россиян пользовался телеканал «Россия 1», следует из данных Mediascope (есть в распоряжении Sostav). Доля зрителей (выражается в процентах от всей телеаудитории РФ), смотревших его в период с 1 по 9 января, составила 12,7%, среднесуточный охват аудитории канала достиг 28,8%. Вторую строчку рейтинга занял «Первый канал» с долей телезрителей в 9,6% и среднесуточным охватом — 30,5%.

Также в топ-10 популярных телеканалов каналов вошли СТС , НТВ, «Пятый канал», канал «Dомашний», «Рен ТВ», ТНТ , «ТВ центр» и «Россия 24».

Первую строчку в рейтинге популярных программ в развлекательном жанре заняло шоу «Юмор года», которое транслировали на телеканале «Россия 1» 2 января. Доля аудитории юмористической передачи составила 16,2%. Второе место в этой категории заняла программа «Две звезды. Отцы и дети», вышедшая 1 января на «Первом канале», с долей аудитории 15,9%.

В десятку популярных также вошли ток-шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница» и «Привет, Андрей!», юмористический концерт «Измайловский парк» «России 1», традиционный розыгрыш «Русского лото» «Новогодний миллиард» телеканала НТВ, а также телепередачи «Первого канала» — «Лучше всех!», «Сегодня вечером», «КВН — 2021. Высшая лига» и «Поле чудес».

Среди программ музыкального жанра самой популярной стала «Песня года — 2021», которую показали в первый день нового года на «России 1». Её посмотрели 14,4% телезрителей. Второе место у концерта Аллы Пугачёвой (12%), третье и четвёртое места заняли вторая и третья части «Старых песен о главном», а на пятой строчке оказался «Главный новогодний концерт» «Первого канала».

Исследование проводилось среди целевой аудитории в возрасте от 4 лет и старше в городах России с населением более 100 тыс. человек.

По данным Mediascope, среднесуточное время просмотра телеканалов зрителями с 1 по 9 января составило 255 минут (4 часа 15 минут). Это на 12 минут меньше, чем в новогодние праздники годом ранее.

Ранее стало известно, что телеканал «Россия 1» стал самым популярным у российских зрителей в 2021 году. Канал занимает первую строчку уже шестой год подряд.