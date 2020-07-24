Российский рынок труда близок к восстановлению

Российский рынок труда начал восстанавливаться. Так, большинство работников ожидают восстановления своих ранее снизившихся зарплат до докризисного уровня уже через несколько месяцев. А по итогам июля уже стоит ожидать стабилизацию уровня безработицы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ и Минтруда.

В связи с введением карантина и частичной приостановкой активности уровень безработицы в России вырос с 4,7% в марте этого года до 6,2% в июне. Как следует из результатов опроса, проведенного «инФОМ» по заказу ЦБ, уже в июле уровень безработицы на российском рынке труда стабилизировался и, скорее всего, останется на июньской отметке.

О сокращении практики увольнений косвенно свидетельствует и снижение числа вовлеченных в неполную занятость. Так, за первые две недели июля российские предприятия сократили число сотрудников в простое почти на 10% — до 404,2 тыс. человек. На 1,7% снизилось число работников, предполагаемых к увольнению, на 1,3% — отправленных в отпуск без сохранения зарплаты.

Однако в отношении зарплат ситуация на рынке труда остается неопределенной. По данным ЦБ, с сокращением выплат столкнулись до 79% занятых в государственном секторе и до половины — в частном. По оценке рекрутингового портала «Работа.ру», в среднем в апреле номинальные зарплаты сократились на 6%, в мае — на 8%. Схожие данные ранее представляли и рекрутеры из HeadHunter. В то же время, по опросу «инФОМ» для ЦБ, уже в июле полностью к доэпидемическому уровню вернулись доходы 6% работников государственных предприятий и 21% — частных. Большинство же тех, чьи заработки так и не восстановились, оптимистично надеются на их рост в ближайшие четыре-шесть месяцев.

Ранее Publicis Groupe Russia выяснила, что кризис существенно повлиял на динамику и перспективы развития всех отраслей бизнеса, чем вызвал серьезные изменения во всех сферах, в том числе на рынке труда. Только у трети россиян доход остался на докризисном уровне, а еще треть потеряли до 25% своего ежемесячного дохода.